Mendig

Gutes zu tun ist oft gar nicht so schwer oder so aufwendig, wie wir uns das immer denken. Und weil Schenken einfach Freude bereitet und gemeinschaftsstiftend wirkt, haben die Mennijer Mädche, eine überregional bekannte Tanzformation, eine pfiffige Aktion ins Leben gerufen. „Da wir mit unseren Tänzen gerne unser Publikum begeistern, das aber gerade jetzt nicht möglich ist, reifte unter dem Motto ‚Mennijer Mädche, Family & Friends’ die Idee, den Bewohnern unserer Caritas in Mendig eine besondere Freude und Überraschung zu bereiten“, so Nela Guerreiro-Seiler.