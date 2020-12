Mendig

Am Montag geht die Schule wieder los, genauer gesagt: der Unterricht in den Schulgebäuden. Nachdem die Schulen wegen der Corona-Pandemie seit dem 16. März geschlossen waren und die Schüler sich zu Hause durch den Stoff kämpfen mussten, soll der Schulunterricht nun schrittweise wieder anlaufen. Als erste sind die Prüfungs- und Abschlussklassen dran. Darauf hat sich in dieser Woche auch die Realschule plus mit Fachoberschule (FOS) in Mendig vorbereitet, wo am Montag eine zwölfte Klasse den Anfang macht.