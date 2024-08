Plus Mendig Mendigerin (15) erhält angesehenen Kunstpreis: Mia-Sophie Laura Mayer hat viel vor Von Elvira Bell i Mia-Sophie Laura Mayer (15) aus Mendig wurde mit dem Jugendkunstpreis Rheinland-Pfalz der Alisa-Stiftung und des BDK-Fachverbands für Kunstpädagogik ausgezeichnet. Foto: Elvira Bell Sich in der Welt der Kunst zu etablieren, ist kein einfaches Unterfangen. Im Alter von 15 Jahren einen renommierten Kunstpreis zu gewinnen, kann da nur helfen. Mia-Sophie Laura Mayer hat das geschafft. Mit der RZ sprach sie darüber, was dieser Erfolg ihr gebracht hat und wie ihre Pläne für die Zukunft aussehen. Lesezeit: 3 Minuten

Für viele aufstrebende junge Talente und ihre kreativen Visionen stellt der Zugang zur etablierten Kunstszene eine Herausforderung dar. So auch für Mia-Sophie Laura Mayer. Die Teilnahme am Alexandra-Lang-Jugendkunstpreis Rheinland-Pfalz zur Förderung von künstlerisch hochbegabten Jugendlichen hat der 15-Jährigen eine Vielzahl von Vorteilen von unschätzbarem Wert geboten. Preis erinnert an die Künstlerin ...