Bereits im vergangenen Jahr wurde Karins Tanzgruppe unter der Leitung von Karin Becker-Schmitt 50 Jahre alt. Doch der Ausbruch der Pandemie machte dem Vorstand und auch den Akteurinnen für die geplanten Geburtstagsaktivitäten einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Zweimal mussten die Feierlichkeiten verschoben werden. Am Samstag, 30. Oktober, ist es so aber weit: Ab 16 Uhr wird in der Laacher-See-Halle gebührend gefeiert.