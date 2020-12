Mayen

Wer ein Freund der gehobenen italienischen Küche ist, der hat seine lukullischen Finessen geschätzt. Für die Mayener Gastronomie leistete Francesco Antonio Amico Vortreffliches, er ist in der Stadt, in der Eifel und am Rhein sehr bekannt gewesen. Jetzt verstarb der Gastronom und langjährige Besitzer des Restaurants Caravella plötzlich im Alter von 66 Jahren an der Covid-19-Krankheit.