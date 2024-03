„Meine Stunden mit Leo“: Kommunales Kino in Andernach  zeigt britische Komödie

Das Kommunale Kino Andernach zeigt am Dienstag, 19. März, 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr), im Gemeindesaal der Christuskirche in Andernach (Eingang Läufstraße) den britischen Film „Meine Stunden mit Leo“ mit Oscarpreisträgerin Emma Thompson.

Schauspielerin Emma Thompson und Schauspieler Daryl McCormack beim Photocall zum Film "Good Luck to You, Leo Grande". +++ dpa-Bildfunk +++

Schauspielerin Emma Thompson und Schauspieler Daryl McCormack beim Photocall zum Film "Good Luck to You, Leo Grande". +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Gerald Matzka/picture alliance/dpa

Sie spielt eine 55 Jahre alte Witwe (Nancy), die sich nach dem Tod ihres Mannes nach langer und langweiliger Ehe endlich sexuell austoben und Neues erleben will. Dazu greift sie auf die Dienste eines Callboys und selbst ernannten Sextherapeuten zurück. Sie trifft den jungen Leo (Daryl McCormack) in einem anonymen Hotelzimmer außerhalb der Stadt. Der ist wie erwartet äußerst attraktiv. Womit Nancy ganz und gar nicht gerechnet hat: Leo ist nicht nur ein Experte in Sachen körperlicher Liebe, sondern auch ein interessanter und witziger Gesprächspartner.