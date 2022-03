Die Stadt Andernach wird auch in den kommenden Jahren jährlich Millionen Euro in den Straßenausbau investieren müssen, wenn sie die kommunalen Straßen in einem guten und sicheren Zustand erhalten will. Das geht aus der fünften Fortschreibung des Straßenzustandskatasters hervor, welches die Verwaltung dem Planungsausschuss in dessen jüngster Sitzung vorlegte. Die RZ klärt die wichtigsten Fragen rund um Straßenzustand und anstehende Ausbauprojekte.