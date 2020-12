Kreis MYK

Zwei Wochen früher als ihre Klassenkameraden werden ab Montag einige Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 1 bis 8 wieder die Schulbank drücken. Sie werden freiwillig daran arbeiten, ihre während der Schulschließungen im Zuge der Corona-Krise eventuell aufgetretenen Defizite in den Fächern Deutsch und Mathematik auszugleichen. Doch nicht alle interessierten Schüler im Kreis Mayen-Koblenz haben überhaupt die Möglichkeit dazu: Das Infoportal des Landes zur Sommerschule listet kreisweit sechs Angebote in den Verbands- beziehungsweise Ortsgemeinden und Städten auf, in einigen Orten kam kein Angebot zustande. Die RZ hat nachgefragt, wie viele Schüler die Angebote ab Montag nutzen und wie sie unterrichtet werden.