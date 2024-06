Mehr Zuschauer als im Vorjahr: Viel Zuspruch für Mayener Burgfestspiele

Anzeige

„Die Premieren laufen top“, betont Meid. Das Familienstück „Peterchens Mondfahrt“ weise eine Auslastung von 72 Prozent aus, wesentlich besser als das Familienstück 2023. Zu 97,5 Prozent sind alle Plätze des Stückes „Der Vorname“ ausgebucht – Premiere ist am Samstag, 9. Juni, 20 Uhr, im Alten Arresthaus. Auch diese ist voll besetzt. Deutlich über 30 Prozent Auslastung verzeichnen die beiden anderen Hauptstücke „Sonny Boys“ und „Wie im Himmel“, deren Premiere erst in wenigen Wochen ist. Ehrenbürger Mario Adorf habe das erste Burgfestspiel-Stück „sehr gut gefallen“, so Meid.