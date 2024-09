Plus Andernach

Mehr Sicherheit auf dem Andernacher Michelsmarkt? Fraktion will Waffenverbotszone prüfen lassen

i In Rheinland-Pfalz gibt es bisher noch keine Waffenverbotszone. In Andernach wird nun über eine Einrichtung temporärer und dauerhafter Zonen diskutiert. Foto: Sebastian Gollnow/picture alliance/dpa

Nach dem Attentat in Solingen wird deutschlandweit über eine Verschärfung des Waffenrechts diskutiert, auch in Andernach landet das Thema jetzt auf der politischen Agenda: Die FWG-Fraktion beantragt, die Ausweisung temporärer und dauerhafter Waffenverbotszonen in der Andernacher Innenstadt zu prüfen.