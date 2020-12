Andernach

Vor sechs Jahren entschied der Andernacher Stadtrat, dass südlich des Werkgeländes von LTS Lohmann zwischen L 117 und Bahnlinie der „Industriepark Lohmannstraße-Süd“ entstehen soll. Jetzt ist die Umsetzung der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets an der B 9 zum Greifen nahe: Der Stadtrat wird in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 3. September, über den nun vorliegenden Bebauungsplan abstimmen.