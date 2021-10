Nach dreijähriger Bauphase hat die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH (St. Raphael CAB) ihr neues Wohnangebot für Menschen mit geistiger Behinderung in Mayen eröffnet. Der Träger von Einrichtungen und Diensten in der Alten- und Behindertenhilfe hat unmittelbar am St.-Veit-Park einen Neubau errichtet, in dem nun 24 Erwachsene mit Behinderung ein neues Zuhause gefunden haben.