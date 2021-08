Wiebke Isabella Neulist wurde 1994 geboren, besuchte als Kind das Konservatorium in Lille und machte 2018 ihren Master im Studiengang Musical an der Theaterakademie August Everding. Bei den Mayener Burgfestspielen ist sie in zwei sehr unterschiedlichen Rollen zu sehen: als Carmen und als Ida Klapproth in der „Pension Schöller“.