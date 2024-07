Plus Andernach

Mehr als nur Blasmusik: Festkonzert des Stadtorchesters Andernach steht im Zeichen der Schweiz

i Damit bis zum 3. Oktober jeder Ton sitzt, wird im Vorfeld des Festkonzerts fleißig geübt (hier eine Aufnahme vom Probenwochenende im Juli). Foto: Claudia Klemt

Das traditionelle Festkonzert des Stadtorchesters Andernach steht in diesem Jahr fast ausschließlich im Zeichen der Schweiz. Dass das Nachbarland musikalisch mehr zu bieten hat als Alpenklänge, Volkslieder und Blasmusik, davon könne sich das Publikum am Donnerstag, 3. Oktober, um 18 Uhr in der Mittelrheinhalle überzeugen, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtorchesters.