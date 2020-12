Mayen-Hausen/Kaltenengers

Damit es keine stille Nacht, sondern ein gemeinschaftliches musikalisches Erlebnis wird, hatte Michael Brill vor wenigen Wochen angesichts der Corona-bedingten Einschränkungen interessierte Sänger aufgerufen, sich an seinem virtuellen Weihnachtschor-Projekt zu beteiligen (wir berichteten). Angesprochen hatte der 32-jährige Komponist und Pianist in seiner Funktion als Chorleiter, nicht nur die Sänger des Jungen Chor ohne Grenzen in Mayen-Hausen, sondern jeden, der auch in diesen besonderen Zeiten Spaß am gemeinsamen Singen hat.