Plus Mayen Mehr als 4000 Euro zugunsten der „Vor-Tour der Hoffnung: Extremläufer überqueren sogar die Alpen Von Elvira Bell i Extremsportler Mirko Dreiser, seine Frau Jessica, Britta Fleschenberg (alle Mayen) und Dorothea Gross aus Nochern in den Thürer Wiesen sind stolz. Mehr als 4000 Euro zugunsten der „Vor-Tour der Hoffnung“ beträgt die stolze Bilanz der beiden Extremläufe. Foto: Elvira Bell Mirko Dreiser aus Kürrrenberg berichtet von der legendären 272 Kilometer weiten Etappe mit 16.920 Höhenmetern. Bei seinem Benefizlauf zugunsten der „Vor-Tour der Hoffnung“ lautete sein ganz persönliches Motto: „Believe in your fire & stay strong.“ Lesezeit: 3 Minuten

In 24 Tagen hat er eine unglaubliche Strecke zurückgelegt: Mirko Dreiser ist 1130,42 Kilometer weit, 5385 Höhenmeter hoch, 3240 Höhenmeter runter in 175 Stunden und 45 Minuten gelaufen. Die Strecke führte den Extremsportler aus Kürrenberg von Hoek van Holland (Niederlande) bis zum Leuchtturm der Rheinquelle in die Schweiz. Diese Distanz ...