Mayen

In der Sache einig, in der Umsetzung aber nicht – so lässt sich die Diskussion im Mayener Stadtrat über die Verbesserung der Seniorenarbeit in der Stadt zusammenfassen. Die CDU hatte beantragt, bei der Stadtverwaltung eine zusätzliche halbe Stelle für einen Seniorenkoordinator mit einer Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche neu zu schaffen. Obwohl die Fraktionen übereinstimmten, dass ein solcher Posten wichtig wäre, gab es für die zusätzliche halbe Stelle keine Mehrheit: Die Abstimmung endete mit einem Patt von 16 zu 16 Stimmen; der CDU-Antrag war damit abgelehnt.