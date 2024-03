Mayener Touristenattraktion bietet besonderen Rundgang an: Zum Auftakt leuchtet das Grubenfeld

In diesem Jahr hat sich das Museumsteam viele Veranstaltungen für Groß und Klein überlegt, um die Besucher in die Ausstellung zu locken, heißt es in der Pressemitteilung der Mayener Stadtverwaltung. Los geht es am Freitag, 22. März, ab 19 Uhr. Dann wird der Lichtkünstler Peter Baur, der bereits viele Projekte in dieser Art durchgeführt hat, mit seiner Illumination eine ganz besondere Atmosphäre im Mayener Grubenfeld schaffen.

Neben altem Kran, basaltenen Abbauwänden und dem Silbersee wird eine Vielzahl von steinernen Kunstwerken des Lapidea-Geländes illuminiert. In diesem Jahr wird es eine andere, geheimnisvoll ausgeleuchtete Wegführung mit neuen Höhepunkten geben. Die Besucher dürfen also auf viele spannende Eindrücke gespannt sein. Start des ausgewiesenen Rundgangs ist der Eingang der Erlebniswelten Grubenfeld, An den Mühlsteinen 7, in Mayen, wo auch die Mayener Bogenschützen für das leibliche Wohl der Besucher sorgen werden.

Um den Rundweg auch in der Dämmerung sicher passieren zu können, ist es wichtig, selbst eine Taschenlampe mitzubringen und auf festes Schuhwerk zu achten. Die Veranstalter weisen zudem darauf hin, dass der Rundweg nicht barrierefrei ist.

Das Kombiticket für Erwachsene kostet 8 Euro, das Kombiticket für Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren kostet 4 Euro – an der Abendkasse für Erwachsene 10 Euro, für Kinder 5 Euro. Eine Abendkasse wird nur im Fall von verfügbaren Tickets eingerichtet. red