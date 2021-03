Die Stadt Mayen wird im Bürgerhaus in Hausen ein Zentrum für Corona-Schnelltests einrichten. Dort sollen Bürger die Möglichkeit bekommen, sich auch ohne einen konkreten Anlass sowie kostenfrei auf das Coronavirus testen zu lassen. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Das Corona-Testzentrum soll am kommenden Montag, 8. März, betriebsbereit sein.