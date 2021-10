Die Sache erinnert irgendwie an die alten Asterix-Comics: In ganz Deutschland kosten Corona-Schnelltests seit dieser Woche Geld, nur eine kleine Teststation in der Eifel geht ihren eigenen Weg – zumindest immer dienstags. An diesem Wochentag nämlich bietet das Corona-Testzentrum im Alten Rathaus Mayen die Antigenschnelltests für jedermann nach wie vor kostenlos an. Die RZ hat sich umgeschaut und mit den Betreibern und Besuchern gesprochen.