Dunkle Wolken hängen aus finanzieller Sicht über dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM), zu dem auch das Mayener St.-Elisabeth-Krankenhaus zählt. Zu einer Resolution mit teils ungewöhnlichem Inhalt hat sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch entschlossen: Der Rat will mehr Druck auf das Land Rheinland-Pfalz ausüben.