Mayen

Der Mayener Lukasmarkt wird abgesagt. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig entschieden. Auch eine Ersatzveranstaltung in Form eines mobilen Freizeitparks wird es nicht geben. Gründe für die Entscheidung sind die steigenden Fallzahlen bei Infektionen mit dem Coronavirus und die Tatsache, dass eine Lockerung der in Rheinland-Pfalz geltenden Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht in Sicht ist.