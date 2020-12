Mayen

Der Anstieg der Corona-Infektionen im Laufe der vergangenen Wochen trifft die Gastronomen hart. Das Gaststättengewerbe, das schon beim Lockdown im Frühjahr zu den Verlierern zählte, könnte mit neuen gesetzlichen Vorgaben konfrontiert werden, die den einen oder anderen Gast davon abhalten könnten, im Advent oder an Weihnachten ein Restaurant oder eine Gaststätte zu besuchen. Bricht den Wirten das Weihnachtsgeschäft weg? Konzepte, die bis vor Monaten in der Gastroszene, zumindest in unserer ländlichen Region, nur schwer vorstellbar waren, werden Realität. Unsere Zeitung hat bei einigen Restaurantbesitzern nachgehört.