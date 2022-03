Der Jugendbeirat der Stadt Mayen hat sich am Donnerstag konstituiert. Neun von zwölf Mitgliedern kamen im Rathaussaal zusammen, wählten ihre Vorsitzenden und nahmen erste Projekte in den Blick. Die Wahl des Jugendbeirats erfolgte bereits am Tag der Bundestagswahl am 26. September, die Wahlzeit beträgt zwei Jahre.