Mayen

Die Mayener FDP fürchtet, dass die Pläne für einen Hotel-Neubau am Badezentrum zum Scheitern verurteilt sind. In einer Pressemitteilung kritisieren die Liberalen den Weg, den der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung eingeschlagen hat. Das Gremium hatte mehrheitlich bei sechs Gegenstimmen – unter anderem aus der FDP-Fraktion – beschlossen, dass ein Bau- und Planungskonzept für den Neubau erstellt werden soll.