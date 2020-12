Mayen

Ende November des vergangenen Jahres war die Stimmung noch hoffnungsvoll, dass Mayen in absehbarer Zeit an der Hausener Straße auf dem ehemaligen Eisen-Schuy-Gelände eine neue Attraktion bekommen könnte: ein Erlebniscenter mit Bowlingbahn, Rennsimulatoren und einem asiatischen Restaurant (wir berichteten). Jetzt, ein gutes halbes Jahr später, ist die Stimmung offenbar deutlich trüber. James C. Stone, der sich als Projektmanager um das Angebot der Rennsimulatoren kümmern sollte, hat sich enttäuscht von dem Projekt zurückgezogen. Er geht nach einem Streit mit der Geschäftsführung der Troyka MP GmbH, die das Erlebniscenter in Mayen realisieren will.