Mayener Corso öffnet: Filmhelden kehren auf die große Leinwand zurück

Acht lange Monate mussten die Kinos in Deutschland wegen der Corona-Pandemie weitestgehend geschlossen bleiben. Eine gefühlte Ewigkeit, zumindest für Thomas Schneckenburger, Betreiber des Corso-Kinos in Mayen. Erst nach Sekunden des Grübelns gelangt der letzte gezeigte Film vor dem Lockdown wieder zurück ins Gedächtnis: „Greenland“. Das Action-B-Movie mit Gerard Butler war einer der wenigen nennenswerten Neustarts des Jahres 2020 gewesen. Ansonsten herrschte Programmflaute: „Wir hatten vielleicht zehn Besucher bei vier Vorstellungen am Tag. Es war ein Elend. Auch weil kaum spannende Filme auf dem Markt waren.“