Mayener Burgfestspiele: Zum Finale ein Feuerwerk der guten Laune abgebrannt

i Zweifellos Publikumslieblinge sind (von links) Michael Ophelders und Thorsten Hamer. Philipp Sebastian ist auch ein Liebling. Foto: Thomas Brost

Eine Gala, die den Namen verdient, hat zum Finale der Burgfestspielsaison in Mayen ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Episödchen aus den Stücken wurden in Szene gesetzt, es war ein Festival der guten Laune, an dem alle Künstler der Saison vor und hinter der Bühne teilnahmen. Stimmungsaufheller sind die guten Zahlen für dieses Jahr – und ein Ausblick mit Mut machenden Nachrichten für 2025.