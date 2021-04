Es geht wieder los – auch trotz Corona: Am kommenden Montag beginnen bei den Mayener Burgfestspielen die Proben für die kommende Spielzeit. „Wir werden jetzt alles hochfahren, damit die Burgfestspiele aus ihrem Schlummerzustand erwachen und in kürzester Zeit zum Theater werden“, sagt Intendant Daniel Ris. Aber was wird das für eine Spielzeit, wie wirkt sich die Corona-Pandemie aus? Unsere Zeitung beantwortet die sieben wichtigsten Fragen – soweit das heute schon möglich ist.