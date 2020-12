Mayen

Die Spielzeit 2020 der Mayener Burgfestspiele wird abgesagt. Das hat der Stadtvorstand in Abstimmung mit dem Ältestenrat am Mittwochabend beschlossen. Grund ist die aktuelle Corona-Krise. „Angesichts der bisherigen und der noch zu erwartenden Ereignisse, die von der Pandemie hervorgerufen werden, blieb den Verantwortlichen keine andere Wahl“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Mayen.