Mayener Autorin spendet für den guten Zweck: Margret Müller bringt vor Weihnachten ihr fünftes Buch heraus

Treffen an der Genovevaburg: Margret Müller (rechts im Bild) überreichte einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 545 Euro an Ariane Feyen. Die beiden anderen Spenden, ebenfalls jeweils in Höhe von 545 Euro, hat die Autorin bereits an die Westdeutsche Spender-Zentrale sowie an die Deutsche Hirntumorhilfe überwiesen. Foto: Elvira Bell