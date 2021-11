Wie schon im vergangenen Jahr wird die Parkregelung auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen in der Mayener Innenstadt in der Adventszeit geändert. Ab Freitag, 26. November, kann an den Wochenenden freitags ab 14 Uhr sowie samstags ganztägig auf allen oberirdischen Parkflächen in der Innenstadt inklusive der Straßen Alleestraße, Koblenzer Straße ab Alleestraße, Habsburgring, Boemundring und St.-Veit-Straße bis Alleestraße gebührenfrei geparkt werden.