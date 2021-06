Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr soll Mayen auch in diesem Jahr wieder aufblühen. Die Veranstaltungsreihe in der Mayener Innenstadt startet bereits am Samstag, 19. Juni, und erstreckt sich über fast drei Monate. Die Stadt hat in Zusammenarbeit mit der Firma Dimepro ein Programm auf die Beine gestellt, das sich sehen und hören lassen kann. Nationale, internationale und regionale Künstler liefern ein abwechslungsreiches Programm ab.