Kreis MYK

In Mayen nimmt Anfang kommender Woche in der Sporthalle Weiersbach eine neue Corona-Ambulanz den Dienst auf. Sie ersetzt dann die Fieberambulanz auf dem Schützenplatz. Das geben der Katastrophenschutz des Landkreises Mayen-Koblenz und die in Mayen niedergelassene Haus- und Fachärzteschaft bekannt.