Mit einem negativen Corona-Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf, und weiteren strengen Schutzmaßnahmen, können die Rheinland-Pfälzer seit dem 22. März erstmals wieder seit Anfang November in den Außenbereich der gastronomischen Betriebe einkehren. Unsere Zeitung hat sich am frühen Mittwochnachmittag in der Mayener Innenstadt umgesehen.