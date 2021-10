Noch vor wenigen Monaten sah es so aus, als müssten die Mayener Karnevalistenwegen der Corona-Pandemie auch in der nahenden Session größtenteils auf Präsenzveranstaltungen verzichten. Mit der steigenden Impfquote und den daraufhin erfolgten Lockerungen war aber klar: Was sich mit den weiterhin geltenden Einschränkungen vereinbaren lässt, soll in der Session 2021/22 auf jeden Fall stattfinden.