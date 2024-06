Plus Eich

Maximilian Janz (FWG) oder Oliver Lescher (SPD): Wer gewinnt die Stichwahl in Eich?

i Wer gewinnt die Stichwahl in Eich? Foto: Christian Flohr

Es hat nicht viel gefehlt und es wäre in Eich gar nicht erst zur Stichwahl um den Posten des Ortsvorstehers gekommen: 47,8 Prozent der Wähler stimmten am 9. Juni für Maximilian Janz (FWG). Dem 36-Jährigen fehlten nur wenige Prozentpunkte bis zur absoluten Mehrheit, die einen erneuten Wahlgang überflüssig gemacht hätte. In der Stichwahl gegen Oliver Lescher (SPD) werden die Karten nun neu gemischt.