Andernach

Massenschlägerei in Andernach: Polizei muss Zusatzkräfte anfordern

Zu einer Massenschlägerei vor einer Diskothek ist die Andernacher Polizei am frühen Sonntagmorgen in die Koblenzer Straße ausgerückt. Am Ort trafen die Polizeibeamten auf rund 100 Personen, die teils stark alkoholisiert waren und aggressiv auftraten.