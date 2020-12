Kreis MYK

Viele Menschen im Kreis haben die Wochen der Kontaktsperre und des eingeschränkten öffentlichen Lebens offenbar ausgiebig genutzt, um in den eigenen vier Wänden aktiv zu werden, zu renovieren, zu sanieren oder den Garten auf Vordermann zu bringen. Anders lassen sich die Szenen am Wertstoffhof in Ochtendung seit Anfang der Woche wohl nicht erklären: Der Rückstau der Fahrzeuge, die Grünschnitt oder Baustoffe mit der Wiedereröffnung der Deponie anliefern wollten, reichte am Montagnachmittag sogar bis auf die Abfahrt „Plaidt“ der A61.