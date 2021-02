Not macht erfinderisch. Auch im Backofenbauerdorf haben sich die Freunde der Fünften Jahreszeit nicht so schnell geschlagen gegeben. Seit Tagen trägt die Beller Jäß auf dem Dorfplatz ein schmuckes Funkenmariechen-Kostüm. Doch damit nicht genug. Unter dem Motto: „Bell feiert Karneval 2021 – In diesem Jahr einmal anders, aber mit Euch gemeinsam“ gehen die Möhnen Beller Jäße und die Fastnachter der KG Blaue Funken ganz neue Wege.