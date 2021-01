Marktführerschaft ausgebaut: Kreissparkasse Mayen bleibt auf Wachstumskurs

Mayen/Kreis MYK

Dass das Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie völlig anders gelaufen ist, als man es ursprünglich mal geplant hatte, das gilt vermutlich für jeden. Insofern ist es kaum verwunderlich, dass auch Karl-Josef Esch, der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse (KSK) Mayen, das abgelaufene Geschäftsjahr für sein Institut so beschreibt. „Es war ein Jahr, das uns extrem gefordert und vor neue Herausforderungen gestellt hat“, sagt Esch. Was die KSK Mayen daraus gemacht hat, kann sich aber sehen lassen. Das Geldinstitut konnte auch im Corona-Jahr 2020 seinen Wachstumskurs fortsetzen. „Wir haben unsere Position als Marktführer in der Region ausgebaut“, fasst Esch die Entwicklung zusammen.