Eigentlich hätte die Sonderausstellung „800 Jahre Mariendom zu Andernach am Rhein“ schon am Rheinland-Pfalz-Tag im vergangenen Jahr beginnen sollen, doch die Corona-Pandemie verhinderte beides. „Was lange währt, wird endlich gut“, sagte der Leiter des Andernacher Stadtmuseums, Kai Seebert, dem entsprechend bei der offiziellen Ausstellungseröffnung am Sonntag.