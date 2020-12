Margarethenkirche Rüber: Sanierung geht in die zweite Runde

Rüber

110 Jahre nach der Weihe der Rüberer Margarethenkirche erfährt das von dem Saarbrücker Architekten Wilhelm Hektor gebaute Gotteshaus aus Naturstein derzeit eine gründliche Außensanierung. Dass die dringend notwendigen Dachdecker- und Natursteinarbeiten so umfassend durchgeführt werden können, ist der bewährten Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Becker + Arnold in Koblenz sowie dem bisherigen Dechanten Jörg Schuh zu verdanken, der sich bei der bischöflichen Behörde mit außergewöhnlichem Engagement für die Realisierung des Projekts einsetzte. Das Bistum genehmigte das Vorhaben und unterstützt die Finanzierung mit insgesamt 250.000 Euro. Von den Gesamtkosten in Höhe von 416.000 Euro wird die Kirchengemeinde 161.400 Euro übernehmen.