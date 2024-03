Plus Andernach Mancherorts geht es nur schleppend voran: Drei Versorger bauen am Andernacher Glasfasernetz Von Martina Koch i Wenn der Glasfaserausbau so wie derzeit geplant umgesetzt wird, hätten nahezu alle Andernacher Haushalte und Unternehmen die Möglichkeit, einen Anschluss zu erhalten. Foto: Koch Martina/Martina Koch Lesezeit: 3 Minuten Alle Andernacher, die den Wunsch haben, einen leistungsstarken Glasfaseranschluss zu nutzen, sollen die Gelegenheit dazu bekommen – so lautet das erklärte Ziel der Stadt. Inzwischen sind drei Unternehmen im Stadtgebiet mit dem Ausbau des Glasfasernetzes beschäftigt. Wie der aktuelle Stand der Versorgung ist und wo es noch hakt, darüber hat die RZ mit Andernach.net-Chef Christian Heller gesprochen.

Dass gleich drei Versorger in das Andernacher Glasfasernetz investieren, klingt zunächst verlockend – so als könne man sich als Hausbesitzer oder Mieter einfach den günstigsten Tarif herauspicken und zeitnah mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit als zuvor lossurfen. Doch ganz so paradiesisch ist die Lage derzeit noch nicht: „Ich bin bei ...