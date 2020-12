Kreis MYK

Mit einer überzeugenden Idee haben Katharina Schoen und Lucy Felderhoff von der St.-Stephanus-Realschule plus in Nachtsheim den ersten Preis in der Kategorie „Arbeitswelt“ im Wettbewerb „Schüler experimentieren“ gewonnen. Sie haben damit beim Regionalentscheid mit einigen anderen jungen Forschern aus der Region das Ticket für den Landesentscheid gezogen.