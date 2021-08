Der Auftakt für die Karnevalssession 2021/22 rückt in greifbare Nähe. Wie es um die Fastnacht in Zeiten von Corona und der neuen Virusvariante bestellt ist, konnte Heinz Meller den Zuhörern der Veranstaltungsreihe „Dichtung und Wahrheit auf Schloss Bürresheim“ am Sonntag natürlich nicht so genau sagen. Doch das Urgestein der literarisch-politischen Meenzer Fassenacht zeigt sich zuversichtlich, macht allen Narrenherzen Mut und hält die Fahne hoch.