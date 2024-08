Maifeldschätze in Ochtendung: Mit der App „Actionbound“ Natur erleben

Digitalisierung direkt in der Natur? Ja, das gibt es! In Ochtendung, im Bereich des Waldklassenzimmers, führt ein schöner Spazierweg durch den Wald. Er ist ein Teil des neuen Ortsrundgangs. Diesen rund ein Kilometer langen Weg können Kinder und Erwachsene jetzt auch mit einer App erleben.

Anzeige

Die Geocaching-App „Actionbound“ beinhaltet den Bound (eine Art digitale Schnitzeljagd) „Wald erleben“. Lädt man diesen auf ein mobiles Endgerät, wird man mithilfe von QR-Codes den Weg entlanggeführt. Hier gibt es verschiedene Aufgaben, für die man Punkte bekommt – zum Beispiel schätzen, wie viel ein Igel wiegt.

Kindgerechte Aufgaben entwickelt

Kathrin Saxler aus Ochtendung hat den Bound mit einer Kommilitonin für ihre Masterarbeit im Rahmen des Lehramtsstudiums entwickelt, sich kindgerechte Aufgaben überlegt und alles digital umgesetzt. Unterstützt wurden sie von Michaela Packebusch, die diesen Weg mit ihrer Kinder-Yoga-Gruppe nutzt. Nun hat die Verbandsgemeinde (VG) Maifeld den „Actionbound“ übernommen und erweitert.

Wegepaten kümmern sich

Damit das Projekt nachhaltig gesichert ist, wurden Lothar Kalter und Michaela Packebusch als Wegepaten gewonnen. „Ich freue mich sehr, dass dieses Projekt in unserer VG so weiter bestehen kann. Mein Dank geht an Kathrin Saxler und unsere Wegepaten. So gibt es für unsere Maifeldschätzjen wieder einen neuen Maifeldschatz zu entdecken“, sagte Bürgermeister Maximilian Mumm bei der Wiedereröffnung.