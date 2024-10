Plus Koblenz/Polch „Maifeld-Live“ steigt am 12. Oktober: Festival in Polch von Funk bis Punk Von Kim Fauss i Christian Berens und Annika Geisen vom Verein „Junge Kultur Maifeld“ zeigen auf dem Plakat, was das Publikum am 12. Oktober erwartet. Foto: Kim Fauss Ein Festival für die Jugend auf dem Dorf. Eine hippe Alternative zu herkömmlichen Volksfesten. Mit lokalen und überregionalen Künstlern. Der Verein „Junge Kultur Maifeld“ hat diese Idee umgesetzt – und nun geht das Maifeld-Live-Festival bereits in die fünfte Runde. Lesezeit: 4 Minuten

Christian Berens und Annika Geisen aus dem Veranstaltungsteam erzählen im Gespräch mit der RZ, wie sich das Event über die Jahre entwickelt hat und was die Besucher am Samstag, 12. Oktober, erwartet. Unsere Zeitung trifft den 24-Jährigen und die 23-Jährige in der Koblenzer Altstadt. Dort sind sie unterwegs, um Flyer, Plakate ...