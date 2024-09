Plus Welling/Polch Maifelder Kultursommer: Beim großen Schlagerabend die Seele baumeln lassen Von Elvira Bell i Hits von Schlagerstars wie Helene Fischer, Roland Kaiser, Udo Jürgens, Paola , Gitte, Wencke Myhre, Rex Gildo, Howard Carpendale, Marianne Rosenberg, Trude Herr und Jürgen Drews werden am Mittwochabend im Forum in Polch erklingen. Mit dieser Veranstaltung endet der vierte Maifelder Kultursommer. Foto: Elvira Bell Auch der vierte Maifelder Kultursommer war und ist mit seinem abwechslungsreichen Programm ein voller Erfolg. Neben den Gastgebern Michi und Willy Wolf sind Verbandsgemeindebürgermeister Maximilian Mumm und der Kobern-Gondorfer Musiker Thomas Bleser verlässliche Partner der beliebten Veranstaltungsreihe. Unterstützt wird sie auch von namhaften Sponsoren. Lesezeit: 2 Minuten

Und auch in diesem Jahr ist es Thomas Bleser, der Initiator von Noble Composition (NC), gelungen, altbekannte aber auch neue Künstler für den Maifelder Kultursommer zu gewinnen. Nach Auftritten von Sahnemixx, One Night with ABBA, Stingchronicity, Shap of ED und Rock & Pop Classics in Willy’s Kultur Garten in Welling ...