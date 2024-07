Plus VG Maifeld

Maifeld will bis 2040 klimaneutral werden: In diesen Gemeinden ist die Sanierung von Heizungsanlagen geplant

i in verschiedenen Gemeinden in der VG Maifeld werden die Heizungsanlagen saniert. Foto: Christin Klose/picture alliance/dpa/dpa-tmn/picture alliance/dpa/dpa-tmn

Bis 2040 will das Maifeld klimaneutral werden. Das ist das große Ziel, dem die Verbandsgemeinde (VG) Maifeld durch Energiesparmaßnahmen an öffentlichen Liegenschaften Schritt für Schritt näherkommen will. Nach der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik werden jetzt die Heizungsanlagen in den öffentlichen Gebäuden erneuert, heißt es in einer Pressemitteilung der VG Maifeld.